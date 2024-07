Legyen szó bútorokról és enteriőrökről vagy vászonról és festékről, selymekről, tűzzománcról, Andrásiné Pocsalyi Julianna mindenben meglátja a lényeget. A szolnoki lakberendező, belsőépítész, művész fáradhatatlanul tervez és alkot, így tárja szemünk elé azt, amit a világban lát és tapasztal.

Andrásiné Pocsalyi Julianna azokra az alkotásaira legbüszkébb, melyekkel örömet okoz a nézőknek, megrendelőinek

Forrás: Beküldött fotó

„Mindegyik művészet, s mindben ott van a szépség”

– Lassan harminc éve tagja vagyok a Lakberendezők Országos Szövetségének is, a tagság által megtanultam, hogy kell magas minőséget alkotni. Nagyon sok design kiállításon vettem részt itthon és külföldön is, megtapasztaltam a fényűző, luxus dolgokat is. Közben könyezetkultúrát tanultam, ami abban segített, hogy a természetből milyen jól lehet inspirálódni – meséli. Julianna a sok éve tartó lakberendezői tevékenység közben és az édesanyaság mellett úgy érezte, más módon is szeretne közvetíteni a közönség felé...

És az élet utat mutatott, egymás után jöttek a jelek, melyek alapján találkozott a művészeti ágakkal. – Munkáim mellett szabadidőmben szívesen festegettem. Egy tunéziai utazás hozta az életembe a selyemfestést. A tűzzománccal a gyermekeim iskolájában találkoztam, majd immár húsz éve mélyítem ebbéli érdeklődésemet a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelyben. Mostanra összetalálkozott a lakberendezés és a művészet az életemben – meséli Julianna, aki vallja, hogy a lakberendezés ugyanúgy alkotás, mint a festészet, a tűzzománckészítés. Mindegyik művészet és a szépség mindben ott van.

Andrásiné Pocsalyi Julianna hálás a sorsnak

– Fiatal korom óta egy nagy cél érdekében tervezek és dolgozom, fáradhatatlanul. Három szép fiam és az unokáim még inkább segítettek ebben a hosszú alkotói folyamatban, ezért ma már nagyon hálás vagyok a sorsnak. A családom mellett azokra az alkotásaimra vagyok a legbüszkébb, amelyekkel örömet szereztem a megrendelőimnek. Legyen az szép lakás, nagy körforgalom dísze vagy homlokzat színezés, egy kicsi tűzzománc ékszer, kép vagy öltözék kiegészítő, mind szeretettel készültek – foglalja össze végül alkotómunkája lényegét.