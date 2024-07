Barta Attila és Barta Zoltán trombitások közreműködésével hagyományosan trombitás ébresztővel indult a XXIII. Árokszállási Nyári szombati programsorozata. A vidám, nyári fesztivál ebben az évben is több ezer látogatót vonzott.

Fotó: Pesti József

– Hősi krónikákban is szépen meg volt írva, a jászok legnemesebb étele a birka. A főtéren ma hódolunk e hagyománynak, versenyét ejtjük itt a szakács tudománynak. Bográcsokban készülnek majd a finom étkek, közben művészek szórakoztatják a népet – ezekkel a szavakkal dobolta ki Major József kisbíró a XXIII. Árokszállási Nyár szombati programját, melynek egyik legkiemelkedőbb eseménye idén is a birkafőző verseny volt. Az egész napos vigasságot Antal Péterné Szerző Ildikó polgármester nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, hogy nagyon sokan eljöttek: több mint 120 főzőcsapat versenyzett, több mint 300 fellépő és száznál is több kiállító színesítette a programot. A köszöntők sorát Pócs János országgyűlési képviselő folytatta, majd Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke, Berki László regnáló jászkapitány és Pethes József, Újireg polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel.

A főzőcsapatok szívvel, lélekkel készítették a finomabbnál finomabb ételeket

Miután Csányi Sándor gulyáskirály, a zsűri elnöke ismertette a főzőverseny menetét, a csapatok egy-két kupica pálinkát legurítottak és kezdetét vette a főzés. A Jászság legnagyobb szabású gasztronómiai versenye ezúttal is összehozta a családi, baráti társaságokat, a civil szervezeteket és a munkahelyi közösségeket, akik birkapörkölt és egyéb étel kategóriában mérték össze gasztronómiai tudásukat. A minőségi alapanyagok, fűszerek mellett szívüket és a lelküket is beletették a kondérokban rotyogó finomságokba, melyeket neves szakemberekből álló zsűri értékelt. Miközben az ételek készültek, a főzőcsapatok között járva az Agyagbanda Együttes muzsikált, a színpadon pedig egymást követték a helyi amatőr művészeti csoportok és egyéni előadók műsorai. Délben a jó ebédhez nóta szólt, Bárkányi Adrienn és Sztruhala József magyarnóta-énekesek előadását a Jászsági Cigányzenekar kísérte.