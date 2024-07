– Már a harmadik alkalommal veszek részt a baráti összejövetelen. Először Fiattal érkeztem, most pedig egy 131 lóerős Alfa Romeo Spider cabriót állítottam ki. Felújított, másfél éve készült el és tavaly kapta meg az oldtimer minősítést – mutatta be járgányát a gyűjtő. Megcsodáltuk a tűzpiros 1962-es Mercedes-Benz 190 SL modellt is, melynek karosszériája igazán szemet gyönyörködtető látványt nyújtott.

Megtudtuk, hogy 1963. februárjáig összesen 25881 darab készült ebből a típusból. Csak 5245 darab maradt Németországban, mintegy 10363 amerikai piacra került, a többi pedig egyéb exportra. Németországban 2002-ben már csak 1319 darabot regisztráltak a modellből.