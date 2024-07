Korábban már felmerült az ötlet, most a képviselő-testület újra „zászlajára tűzte” a kevi babák köszöntésének lehetőségét. A jövőben minden újszülött babadobozt kaphat majd Túrkevén.

A jövőben minden újszülött ilyen babadobozt kaphat majd Túrkevén

Fotó: Sallai R. Benedek Facebook-oldala

Aki kéri, annak személyesen viszik ki a babadobozt

– Tervek szerint minden Túrkevére újonnan született gyermek kap egy oklevelet és egy levelet. Az oklevélben köszöntjük, mint városunk új polgárát, a levélben pedig megkérdezzük, hogy elfogadnak-e a szülők egy szerény ajándékot. Az ajándék egy babadoboz lesz, ami babaápoló holmikat és babaruhát tartalmaz majd. Amennyiben nem szeretnék elfogadni ezt, tudomásul vesszük, de ha elfogadják, akkor több lehetőség közül választhatnak. Kérhetik, hogy küldjük ki a kis dobozt, megértjük, ha nem hiányzik ebben az érzékeny időpontban látogató. Amennyiben azonban úgy dönt a család, hogy személyesen vigyük ki a meglepetést, akkor a tervek szerint az alpolgármester asszony és a tervek szerint másik hölgy képviselő egy személyes köszöntés keretében juttatja majd el a csomagot – számolt be a tervről Sallai Róbert Benedek.

A babadoboz számos hasznos, babaápoláshoz szükséges holmit tartalmaz majd

Fotó: Sallai R. Benedek Facebook-oldala

A jövőben egy rózsakertet is telepítenének

A polgármester hozzátette: a rendszert a kollégái most kezdik el kiépíteni, ami remélhetőleg mielőbb beindul. Kiemelte továbbá, hogy egyéb ötletek is felmerültek az újszülöttek köszöntésére.

– Online köszöntéssel is szeretnénk kedveskedni a gyarapodó családoknak. Azokról a csecsemőkről, akiknek a szülei kérik, megjelenik egy képes híradás (természetesen hozzájárulással), ezek bekerülnek a városi online fotóarchívumba is. Így akár a jövőben meg lehet majd nézni, hogy az adott évben, hónapban kik születtek. Mindezeken túl pedig megkezdődött az előkészülete annak, hogy legyen újra egy, a városban született babák emlékére ültetett rózsakert. Ennek részletei és a helyszín kiválasztása még tervezési fázisban van – részletezte a városvezető, aki hálával köszöni a hölgy képviselőtársainak az ötletet. Rámutatott: bár ez kis dolog, de ez is hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok úgy érezzék, érdemes családot alapítani Túrkevén is.