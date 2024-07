Az elmúlt hetek viharos időjárásában több fa is megsérült Mezőtúron az Erzsébet-ligetben. A területen a katasztrófavédelem kezdeményezésével az önkormányzat illetékesei bejárást tartottak. – A felmérés során kiderült: sajnos több beteg, balesetveszélyes fát találtak a szakemberek, amelyek közül többről újabb ágak szakadtak le a közelmúltban is – számolt be a témával kapcsolatban a városvezető közösségi oldalán.

Néhány balesetveszélyes fát kell eltávolítani a mezőtúri Erzsébet-ligetben

Szűcs Dániel, ahogy közzétette: a bejáráskor arra kérte a szakembereket, hogy csak azokat a beteg, kiszáradt fákat érintse a gallyazás, esetleges kivágás, amelyek közvetlen balesetveszélyt jelentenek. – A munka ennek megfelelően elindult, különösen figyelve a sétányok melletti területre és a közeljövőben megrendezendő fesztivál sátorozós részére – emelte ki a polgármester.

A balesetveszélyes fák helyére is kerülnek új növények

Hozzátette: ősszel a faültetések időszakában több tucat facsemetét ültetnek majd el a városban, így természetesen az Erzsébet-ligetben is. Szűcs Dániel a városlakók megértését kérte, mint írta: természetesen sohasem öröm egy ilyen beavatkozás, de szükséges az esetleges komoly balesetek elkerülése miatt.