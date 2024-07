Testvértelepülésénél, a Brassó megyei Bodolán tett látogatást a napokban Kengyel képviseletében a település polgármestere és önkormányzati dolgozók.

Testvértelepülésükön, a Brassó megyei Bodolán jártak a kengyeliek, a kétoldalú megállapodás, melyet aláírtak, több konkrét célt is megfogalmazott az együttműködés terén

Fotó: Beküldött fotó / Forrás: A kengyeli önkormányzat Facebook-oldala

A turizmusfejlesztés is fontos célja volt a Bodolán tett látogatásnak

– A látogatás célja a gazdasági valamint a kulturális kapcsolatok erősítése volt. Bodola a dinamikusan fejlődő Brassó közelében található, és nagyon erős potenciállal rendelkezik a turizmus terén, ezen a téren közös a cél mindkét önkormányzat számára. A most aláírt kétoldalú megállapodás elősegítheti, hogy a Romániában élők megismerjék a Nagykunságot a termálfürdőivel, látnivalóival - ebben kapna Kengyel is szerepet -, illetve az itt élők számára is megnyílna a lehetőség Brassó és környezetének felfedezésére – számolt be a látogatás céljáról Gál József, Kengyel polgármestere.

Térségi szintre is kiterjesztenék a kölcsönös együttműködést

Mint elmondta, emellett szó volt az iskolák közötti együttműködés lehetőségéről is térségi szinten, például kirándulásokon, diákcsere programokon keresztül.

– Brassó megyei látogatásunk során személyes egyeztetésre kerülhetett sor Mihai Catalin Vasii főispánnal illetve Kirsch Gáborral, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének vezetőjével is. A főispán úr elkötelezett híve annak, hogy a frissen kialakított testvértelepülési kapcsolat ne csak „udvariassági” szinten létezzen, hanem valósan szolgálja mindkét régió érdekeit – tette hozzá a településvezető.