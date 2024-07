Mezőtúron több helyszínt felölelő megemlékezést tartottak a közelmúltban a Holokauszt 80 emlékévhez kapcsolódóan az Üzenet napja alkalmából. Az eseményen botlatókövekkel is emlékeztek.

A mezőtúr megemlékezésen a résztvevők a Holokauszt-emlékkőhöz is ellátogattak

Forrás: Szűcs Dániel Facebook-oldala

A program a Mezőtúri Evangélikus templomban kezdődött emlékező istentisztelettel, majd a résztvevők a Petőfi téri Holokauszt emlékkőhöz vonultak, ott tisztelegtek. Onnan a Menetelés az Életért Mozgalomhoz csatlakozva közös emlékező sétát tettek a Botyánszky János emlékparkig. Ezen a helyszínen, ahogyan több, mint 10 éve minden évben, a mezőtúri esperes úrra emlékeztek. Ő volt, aki megszólaltatta az evangélikus templom harangját, amikor a mezőtúri zsidókat a téglagyári gettóból a vasútállomásra hajtották, hogy bevagonírozzák és haláltáborokba vigyék őket. Botyánszky János a harang hangjával búcsúztatta az elhurcoltakat szomorú útjukon.

Bocsánatot kért a felmenői tetteiért

Az emlékparkban Simonyi Andrea, a Menetelés az Életért Mozgalom vezetője osztotta meg személyes gondolatait. A mezőtúri felmenőkkel rendelkező hölgy őszinte vallomásából kiderült: nagyapja a deportáció idején Mezőtúron volt vasutas, vagyis elképzelhető, hogy ott volt, az is lehet, hogy részt vett a vagonírozásban is. A megemlékezés megható jelenete volt, amikor Simonyi Andrea a megkövetés jegyében bocsánatot kért felmenői tetteiért és vörös rózsát adott a túlélők leszármazottainak. A szintén mezőtúri származású és személyes érintettségű dr. Frölich Róbert országos főrabbi is megtisztelte jelenlétével az eseményt, szavai több helyszínen is meghatották a jelenlévőket. Az esemény tehát katartikus élménnyel bírt, hiszen elkövetők és az áldozatok leszármazottai is találkoztak ott.

Botlatókövek kerültek a Rákóczi úti járdákra

A megemlékezés utolsó állomásaként botlatóköveteket helyeztek el a Rákóczi úton, Erdős László és Ritter Lévi emlékére.

A botlatóköveket Erdős László és Ritter Lévi emlékére helyezték el

Forrás: Beküldött fotó

– 1939 és 1945 között rengeteg embert hurcoltak el úgy, hogy bármi nyom maradt volna utánuk. A botlatókövek ezeket a hiányzó nyomokat teszik újra láthatóvá. Korábban ilyen még nem történt Mezőtúron, így ez fontos mérföldkő azon az úton, mely megnyitja a párbeszédeket, s melyek emlékeztetnek minket a múltra. Esetünkben a mezőtúri áldozatokra – mondta el az esemény egyik szervezője, moderátora, aki egyébként a helyi lap szerkesztőjeként kutatja is a téma városi múltját.