A mezőtúri önkormányzatunk pályázatot nyújtott be egy korszerű bringapark megvalósítására, mely a Ligeti-tó melletti úgynevezett „Csepp-tavak” helyén kerülne megépítésre. A pályázat sikeres volt, nemsokára elkezdődhet a pumpapálya kialakítása.

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően bringapark épül majd Mezőtúron

Fotó: Szűcs Dániel Facebook-oldala



– A bringapark, vagy más néven pumpapálya egy modern közösségi tér, mely a családok és a fiatalok számára is szuper kikapcsolódási lehetőséget biztosít. A pályát amatőrök és profik is használhatják, aminek lényege, hogy: ha a használója megfelelően „pumpál” akkor akár tekerés vagy hajtás nélkül képes körbe haladni a hullámok és kanyarok sorozatán. A pumpapályát kerékpárral, rollerrel, gördeszkával vagy akár görkorcsolyával is lehet használni – mondta el a témával kapcsolatban Szűcs Dániel. A polgármester közösségi oldalán számolt be a jövőbeni fejlesztésről, mely, mint hangsúlyozta: illeszkedik a Ligeti-tó, Erzsébet liget jövőbeni fejlesztési koncepciójába. – Ezen a területen egy olyan komplex turisztikai fejlesztést szeretnénk megvalósítani, mely a mezőtúriaknak és a hozzánk érkező vendégeknek is remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít – tette hozzá Szűcs Dániel.

Ahogy kiemelte: a pályázat sikeres volt, a támogatási szerződés aláírása után elkészíttetik az engedélyes kiviteli terveket, majd elindulhat a beruházás.