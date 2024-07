A szerkesztőségünket megkereső 82 éves P. J-né úgy gondolta, megosztja legutóbbi tapasztalatát az egyik buszsofőr viselkedésével kapcsolatban, amelyre ő maga az emberséges hozzáállás egyik példájaként tekint.

Nem hagyta faképnél a mozgáskorlátozott idős asszonyt a szolnoki buszsofőr, türelmesen megvárta míg odaér az ajtóhoz, majd felszáll

Nem indult el, még a zöld jelzés ellenére is várt a buszsofőr

– Az egyik gyógyszertárból indultam útnak reggel 8 óra után. A Hetényi Géza Kórházhoz szerettem volna eljutni. A busz, ami érkezett, és amelyről úgy gondoltam, hogy a kórház felé megy, piros lámpát kapott a temetőnél. Nekem viszont zöldre váltott a jelzés, így átkeltem a zebrán. Iparkodtam, amennyire tudtam, hogy elérjem a buszt, de sajnos mankóval csak nehezen járok. Közben már a busznak is zöldre váltott a lámpa... – kezdte történetét a szolnoki P. J-né, aki már 82 éves, de a bevált útvonalakon még mindig egyedül közlekedik a városban.

Olyan emberséges volt a buszsofőr, hogy megvárta, míg odaérek...

– csuklott el a meghatottságtól az idős asszony hangja, ahogy folytatta a történetet. Mint elmondta, azért is nagyon hálás, mert hiába sietett, a mankóval így is több percbe telt, amíg odaért a busz ajtajához.

Sajnos az eset ellenkezője is megesett már az idős asszonnyal

– A busz hátulján a 2Y jelzést láttam, és ez időben olyan 8 óra 40-45 perc körül történt. Nagyon hálás vagyok, hogy még léteznek ilyen buszvezetők ebben a mai, rohanó, embertelen világban, aki képes volt megvárni engem, hogy odaérjek. Amikor fölszálltam a buszra, oda is mentem a sofőrhöz és megköszöntem neki, hogy megvárt. De azon kívül, hogy én ezt megtettem, szerettem volna megosztani a történetet azért, hogy ilyen buszvezetők is léteznek – hangsúlyozta az idős hölgy, akinek már volt rossz tapasztalata is más esetekben.

Volt már, hogy becsukta előttem az ajtót egy másik buszsofőr.

– Az első ajtón kell felszállni, de amikor még csak a középsőnél jártam, bezárta az ajtót elöl és elindult. Ezért is esett olyan jól, hogy most ennek az ellenkezőjét tapasztaltam. Olyannyira, hogy amikor leszálltam a kórháznál, sírva fakadtam... – zárta történetét.

Az iránymutatás is úgy szól, meg kell várni az utasokat

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Volánbusz Zrt-t is. Arra voltunk kíváncsiak, milyen szabályok vonatkoznak a buszsofőrökre hasonló szituációban.