A Jász Fesztivál Művek Egyesület szervezésében július 11-én, csütörtökön este startol az I. Daban Horz Fesztivál Jászberényben.

A fergeteges Jász Kolbásztöltő Fesztivál és a Zsír on the Feszt csapata első alkalommal rendezi meg a Daban Horz Fesztivált. A háromnapos bulisorozatnak a jászberényi JP Aréna ad helyet.

Fotó: Pesti József

A JP Aréna ad helyet az első Daban Horz Fesztiválnak

A Jászság legnagyobb zenei fesztiválja jogutódja a Zsír on the Fesztnek, melynek tizenöt éven át Alattyán adott otthont. - Várható volt, hogy a rendezvény egy idő után kinövi majd Alattyánt. Eredetileg 2027-re terveztük, hogy helyszínt váltunk és Jászberénybe költöztetjük a fesztivált. Ezt azonban felülírta, hogy tavaly olyan mértékű károkat okozott a vihar mind a technikai, mind a kiszolgáló rendszerünkben, hogy leállítottuk a rendezvényt – kezdte Józsa Tamás, szervező, az egyesület elnöke. A helyzetet értékelve úgy döntöttek, hogy nem várnak 2027-ig, s már ebben az évben Jászberényben rendezik meg a zenei fesztivált új néven, megújult tartalommal.

Daban Horz! Jó napot! - a régmúltban így köszönthették egymást a jászok

– A jászoknak régen volt saját nyelve. A múltból merítve elővettük és tanulmányoztuk a megmaradt jász szójegyzéket, melyből végül a Daban Horz!, azaz Jó napot! köszöntésre esett a választásunk. Mély hangzású, mint a Zsír on the Feszt – beszélt a névválasztásról Józsa Tamás, akit a háromnapos Daban Horz programjairól is kérdeztünk.

Mint mondta, minden nap más korosztályt próbálnak megszólítani. Július 11-én, csütörtökön este a fiatalok lesznek fókuszban, a habpartyn a legjobb hazai DJ-k, többek között Regán Lili, Szecsei, Koósz Milán, Newik keverik a zenét, de érkezik VZS, azaz Varga Zsolt és az AK26 hiphopzenekar is. A fesztivál második napján pénteken a középkorosztálynak kedveznek a Horváth Tamás koncerttel, a Bittó Duóval és a Retró Zóna koncerttel. Ekkor már megnyílik a második színpad is, ahol majd underground zene dübörög. Az első két nap este 8 órától hajnali 4 óráig tart a buli.

Vérpezsdítő balkáni hangulat tombol a világzenei esten

Július 13-án, szombaton a fesztivál zárónapján délelőtt és délután ingyenes programokkal várják a családokat. A gyerekfaluban az Óperenciás együttes és a Répa Retek Mogyoró formáció szórakoztatja majd a lurkókat, de lesz kalandpark, ugrálóvár és játékos vetélkedő is. Mindezek mellett A Jászság szíve – házi kovászos kenyér verseny, kakaspörkölt-főző verseny és amatőr darts verseny is színesíti a programot. Szombaton világzenei éjszaka következik, 23 órakor a rezesek koronázatlan királya, Boban Markovic és zenekara varázsol vérpezsdítő balkáni hangulatot a nagyszínpadra. A fergeteges buliban sok más fellépő mellett a Döndi Duó, Dr. BRS, és DJ. Budai gondoskodik a talpalávalóról. Megtudtuk azt is, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásának köszönhetően az elkövetkezendő napokban graffitiművészek látványos dekorációs elemeket készítenek a helyszínen, egyedi megjelenést biztosítva a fesztiválnak. Az éjszakai bulik belépősek, míg szombaton a nappali programok ingyenesek.