A hús a sör és szörp imádata okozhatja a darazsak vesztét

– A darazsak kedvence a hús, az édes szörpök és a sörök. Nagyon figyelni kell arra, ha például sörözünk és egy pillanatra is elfordulunk, utána győződjünk meg róla, hogy nem fuldoklik az innivalóban a darázs, mert a szájba kerülve azonnal szúrhat, ami fulladást eredményezhet. A legegyszerűbb darázscsapda egyébként a kettévágott műanyagpalack, melynek tetejét lefordítva helyezzük vissza az üvegbe, melybe előzőleg sört, szörpöt öntöttünk. nagyon fontos, hogy egy kis ecetet is rakjunk bele, hogy a méheket ne vonzza – hangsúlyozta Molnár Ferenc.

Magyarországon is megjelent már a veszélyes ázsiai lódarázs

– Ez egy kimondottan agresszív faj. Fő tápláléka a méhek, de a fészküket megközelítve emberekre is azonnal támadnak. A tavalyi évben egy darázskolóniát sikerült befogni, Győr-Moson-Soporon vármegyében, Kimlén, azóta a méhészek nem jelezték a jelenlétüket – tájékoztatott Molnár Ferenc, szolnoki méhész. Mint elmondta, az Országos Méhészeti Egyesület speciális csapdát szerzett be, és osztott szét a méhészetekben, ami kimondottan az ázsiai lódarázs csalétkét tartalmazza.

– A tavaly befogott ázsiai lódarázs kamionnal érkezhetett be, a méhészek abban bíznak, ha be is jön, sikerül a méhészetekben befogni, addig, míg az új darázsanyák nem szélednek szét új kolóniákat alapítani. Sajnos Franciaországban nem sikerült megállítani a folyamatot, már mindenhol elterjedt ez a veszélyes faj – tette hozzá a szakember.