Július elsején elstartolt a nyári diákmunka program a városban, mely nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. Az önkormányzat és a helyi intézmények évről évre szívesen fogadják a fiatal munkavállalókat, akik számos területen próbára tehetik tudásukat, képességeiket és tapasztalatokat szerezhetnek a munka világában.

Már javában zajlik a nyári diákmunka program Jászfényszarun is. Tanczikó Bence, Dobák Solt és Barna Barnabás a sportpályán rendbe tették a focikapukat.

Fotó: Pesti József

Zsebpénzzel és közösségi élménnyel is gazdagodnak a diákmunka program résztvevői

A minap, amikor a településen jártunk több helyszínen dolgoztak a diákok, a sportpályán éppen a focikapukat festették.

– Tavaly nyáron is voltam az önkormányzatnál diákmunkán. Örülök, hogy most is lehetőséget kaptam, mert remek a társaság és persze a pénz is jól jön. Szerencsére olyan feladatokat kapunk, melyek közel állnak hozzánk és hasznosak, most például a focikapukat festjük le – mondta el érdeklődésünkre Barna Barnabás. Ezt erősítette meg Tanczikó Bence is, aki szintén nem először vesz részt a programban. A Hatvani Bajza József Gimnáziumban tanul, szeptemberben lép a tizenegyedik osztályba, s már az egyetemi évekre gondol.

– Jogi egyetemre készülök Budapestre vagy Szegedre. A szünidőben megkeresett pénz egy részt félreteszem a későbbi tanulmányaimra – tette hozzá Bence. A mellette szorgoskodó Dobák Solt szerint minden évben jó kis közösség kovácsolódik össze a munka során.

Peredi Karolina Éva és Peredi Angelika a Városi Értéktárban kaptak feladatokat, régi fényképeket digitalizáltak.

Fotó: Pesti József

Új ismereteket szereztek a diákok a Városi Értéktárban

A helyi kincseket őrző Városi Értéktárban is mindig akad tennivaló. Ottjártunkkor a Peredi testvérek, Angelika és Karolina Éva régi fényképeket digitalizáltak.

– Nagyon érdekes munkát kaptunk – kezdte Angelika. – 1998-as városi eseményeket megörökítő fényképeket szkennelünk. Jó érzéssel tölt el, amikor ismerős arcokat fedezünk fel a képeken. Örülök, hogy megtanultam dokumentumokat szkennelni. Mivel képzőművészeti iskolába járok, a jövőben a kiállítások rendezésekor jól jön majd ez a tudás – állapította meg a diáklány.

Peredi Karolina Éva első alkalommal jelentkezett a diákmunka programba.

– Testvérem már az előző évben is vállalt munkát, tőle hallottam, hogy ez egy jó lehetőség. Most megtapasztaltam, ez valóban így van. A fényképek digitalizálása után elkezdjük majd az értéktárban található könyvespolcok rendezését is – részletezte a feladatokat Karolina, aki azt is elárulta, hogy fizetése egy részét tervei szerint fesztiválra költi.