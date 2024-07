Tavaly sajnos elmaradt, idén azonban semmi akadálya nem volt, hogy megszervezzék az East Festet Mezőtúron. A buli tehát folytatódik keleten. A fesztivállátogatók idén is a jól megszokott helyszínen, a városi strandon és a mellette lévő hatalmas ligetben, gyönyörű, parkos környezetben találkozhatnak a magyar könnyűzenei élet élvonalbeli előadóival.

Az East Fest idén is fergeteges kínálattal várja a fesztiválozókat Mezőtúron

Fotó: Nagy Balázs

Sőt, ahogy a szervezők beszámolnak: 2024-ben két nemzetközi előadó is tiszteletét teszi az East Festen. Érkezik és zenél Steve Aoki és Basshunter.

A fergeteges zenei kínálaton túl számos program is szórakoztatja majd a vendégeket. Rendelkezésükre áll majd a strand, hogy napközben is kellemes legyen a lazulás. Kertmozi üzemel minden este a koncertek közötti kikapcsolódáshoz. Felállítanak majd egy óriás katapultot, valamint idén is megépítik az East Fest Óriáskereket.

Mindezekre már csak alig két hetet kell várni, július 17-től július 20-ig Mezőtúr az East Festtől lesz újra hangos.