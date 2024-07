Megállíthatatlanul dübörög az East Fest Mezőtúron. A környékbeli utcákban kerülgetni kell a parkoló autókat, sőt akadnak kisebb nagyobb társaságok, akik az esti koncertek előtt még egy pokrócon ülve kortyolgatják a bort. Nem időztünk sokat soraik között, felvettük a karszalagot és egy gyors táskaellenőrzés után már be is léptünk a fesztivál területére. Alig tettünk néhány lépést, egy jókedélyű baráti társaságba botlottunk. A fiatalok Karcagról érkeztek az East Festre, nem először. A beszélgetésünkből az is kiderült, hogy napsütést szerdai kapunyitás óta élvezik a strandon, bár erről rákvörösre pirult testük is árulkodott.

Megállíthatatlanul dübörög az East Fest Mezőtúron

Fotó: Nagy Balázs

– Olyan helyet kerestünk a sátornak, ahova délután süt oda a nap, olyankor úgysem vagyunk ott – mondták a tapasztalt fesztiválozók, mielőtt összeálltak volna nekünk az East Fest feliratnál egy fotóra.

A rajongók a színpadok előtt gyülekeztek

Pénteken egyébként már alig lehetett sátorhelyet találni a városi strandfürdő melletti kempingnek kijelölt területen. A kora esti órákban, aki nem pihegett az árnyékban, azok valamelyik medencében hűsöltek vagy éppen a vacsorának kerestek valamit az egyik standnál. A tűző nap ellenére a legnagyobb rajongók a színpadok előtt gyülekeztek, élvezték a koncerteket. Itt találkoztunk Polónyi Attilával és párjával László Eszterrel, kezükben egy kézzel rajzolt transzparenst szorongattak. Mint kiderült azért készítették, hogy Steve Aoki koncertjén az a bizonyos torta náluk landoljon majd.

– Most először jöttünk el erre a fesztiválra, csak napijegyet vettünk. Én Szolnokon lakom a barátnőm Törökszentmiklóson, gondoltuk kiengedjük egy kicsit itt a gőzt – mondta Attila.

Mivel az első sorban szerettek volna csápolni, így a terveik szerint órákkal a Steve Aoki koncert előtt elfoglalták a helyüket.

Számos koncerttel készültek az East Fest szervezői

Ancsin László és Ancsin Gergő a Belga együttes koncertje miatt utazott Békés vármegyéből Mezőtúrra.

– Ár-arány értékben a legjobbnak bizonyult az East Fest a zenei fesztiválok kínálatában, nem volt kérdés, hogy ide jövünk – magyarázta László. Gergő hozzátette, bár a Belga miatt jöttek, számos más koncertbe is belehallgatnak, a tervek szerint hajnalban vonatra ülnek majd és úgy utaznak haza.