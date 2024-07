Életmentő beavatkozás zajlott szombaton, Szolnok Pletykafalu városrészében. Szerencsére nem igazi. A műveletet a mentőszolgálat szakemberei mutatták be az aznapra szervezett egészségnapon, mégpedig azért, hogy ha a résztvevők valamelyikének ne adj’ isten újra kellene élesztenie valakit, tudják, hogyan kezdjenek hozzá.

Az újraélesztést is megtanulhatták a szolnoki egészségnap résztvevői. Hasznos fogás

Fotó: Rózsa Róbert

Az újraélesztési gyakorlat csak az egyike volt azoknak a programoknak, amelyeken a Pletykafalun tartott egészségnapra ellátogatók részt vehettek. Vizsgálatok, szűrések és előadások is várták az érdeklődőket, a gyerekek pedig kézműves programokon vehettek részt.

Hagyományteremtő céllal szerveztek egészségnapot

– Most először szerveztünk komplex szűrővizsgálatot, mert úgy láttuk, nagy igény van erre – mondta el a helyszínen hírportálunknak az egészségnap szervezője.

Fekete Anikó kifejtette, a prevencióra szerették volna felhívni a figyelmet házi gyerekorvosok, háziorvosok, dietetikusok, mentők segítségével.

Mindehhez kiadványt is készítettek, amely még a helyes alváshoz, táplálkozáshoz is nyújt praktikákat, és amely tippeket így a részvevők haza is vihettek.