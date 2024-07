Immár hagyomány Nagykörűben, hogy havonta rendeznek helyi termékeket kínáló piacot. Az is szokás már hogy a nyári időszakban néhány alkalommal éjszaka telnek meg a piaci standok. Szombaton is hangulatos, lampionok világították meg a régi piacteret, s hangulatfényben kínálták portékáikat a helyi termelők. A nyár első éjszakai piacán lámpák alatt finom illatok és kellemes muzsika zengte be a teret.

Fotó: Kiss János / Forrás: Illusztráció

A választék ezúttal is bőséges volt. Kemencés- és grillételek, lángos és palacsinta, főtt kukorica, hűsítő italok sorakoztak az asztalokon, a szépszámú közönség válogatott is kedvére. Finom ételek, ízletes italok mellett üldögélve jó hangulatban beszélgettek barátaikkal, ismerőseikkel, vagy akár ismeretlenekkel.

A Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Egyesület és a Nagykörűért Alapítvány közös szervezésében megvalósuló gasztroesemény ezúttal is beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Aki kilátogatott, kellemesen kikapcsolódhatott, akinek úgy tartotta kedve hajnalig „piacozhatott”.