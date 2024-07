Programdús volt a szombat Nagykörűben. A halas esemény után éjszakai piacot tartottak.

Helyi és kézműves termékeket kínáltak az éjszakai piac árusai

Fotó: Mészáros Mici Ágnes

A Halkolbász és Halétel különlegesség Fesztivál is sokakat csábított a Tisza-parti település piacterére, s annak környékére, majd este, sőt éjszaka is benépesült a falu központi tere. Valóságos fesztiválhangulat alakult az éjszakai piac és zenés gasztroestjén is.

Ezúttal is volt miből választani, a vendégek finom ételeket, ízletes italokat kóstolhattak, miközben válogathattak is a helyi portékák között. A zenei program kínálat is csalogató volt. Bevezetésként Misa Doki gitározott, majd az Ati EDGE and the Shadowbirds varázsolt fergeteges rockabilly életérzést a piac közepére.

Rock and roll! Az igazi rockabilly zene sokakat bulira csábított.

Fotó: Mészáros Mici Ágnes

Az est végén DJ Fenyő világzenével szórakoztatta a közönséget, a legkitartóbbak hajnal egy óráig ropták.