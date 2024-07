Számadatokkal élve mindez azt jelenti, hogy a Nébih a Tisza-tónál folytatott ellenőrzések során ötvenegy kilogramm jogsértő terméket vont ki a forgalomból, valamint az egy hetes vizsgálatsorozat alatt két esetben indított – jelenleg is zajló – eljárást.

Továbbra is górcső alatt a strandbüfék, táborok

A nyári szezonális ellenőrzés-sorozat augusztus közepéig folytatódik: a kormány- és járási hivatalok, valamint a Nébih szakemberei vizsgálják a nyári táborokat, a fesztiválokat és a Balaton-környéki vendéglátóhelyeket. A célterületek között szerepelnek a strandbüfék, a street food-ok, de a Futball EB-re felállított sátras szurkolói zónákba kitelepült vendéglátók is. Utóbbi körnél a hatóság kiemelt figyelmet fordít az egységek alkoholos italkínálatára, e termékekből laboratóriumi vizsgálatokat is végeznek. A grillsajtokat, a növényvédőszereket, továbbá a macskák számára engedélyezett, külső élősködők elleni készítményeket ugyancsak górcső alá veszik. Ezenfelül a szakemberek vizsgálják az őstermelők szabályszerű működését, továbbá olyan közkedvelt nyári termékeket is ellenőriznek, mint a görögdinnye. A nyári hőségben az élőállat-szállítmányokra is fokozottan figyelnek.