1. Teljes útzár a 4-esen Abony és Cegléd között

Útzár lesz péntektől Abony és Cegléd között

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A MÁV FKG Kft. vágányzári munkálatokat végez a Kecskés csárdai vasúti átjáróban, ezért a 4-es főút érintett szakaszán – Abony és Cegléd között – június 28. 20 órától július 2. 6 óráig teljes útzár lesz, valamint július 26. 20 órától július 30. 6 óráig szintén teljes útzár lesz, ideiglenes forgalomkorlátozás mellett.

2. Aratás: furcsa dolgot tapasztaltak, ez történik most a jászkunsági földeken

A szokásosnál korábban kezdődött az aratás, hamarabb beértek a gabonák.

Fotó: Mészáros János

Idén a szokásosnál korábban megkezdődhettek a munkák a szántóföldeken, hamarabb beérett a gabona. Javában zajlik az aratás vármegyénkben is. Az őszi árpa mellett az őszi búza és az őszi káposztarepce tábláiban is szorgosan jönnek-mennek a betakarítást végző munkagépek.

3. Vérfagyasztó előzést mutatott be egy kamionos Karcagnál – videóval!

Ámokfutó kamionos tűnt fel a 4-es főúton, Karcagnál. Az ijesztő előzés könnyen végzetes lehetett volna

Fotó: Képernyőfotó / Youtube

Mindenki menekült előle – nagyjából ez állapítható meg arról a kamionosról, aki június 25-én, kedden hajszál híján tragédiát okozott a 4-es főúton, Karcag és Püspökladány között. Az esetet egy arra közlekedő autós rögzítette és osztotta meg a Budapesti Autósok YouTube-csatornáján.

4. Útfejlesztés: megtörtént a bejelentés, újabb utat építenek a főváros és a Jászkunság között

Újabb útfelújítás éri el Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét. Megújul a 31-es főút

Fotó: Magyar Építők

A fővárosból indul, az agglomerációt is átszeli és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye határáig ér majd el az új, egyes részein kétszer kétsávossá bővített 31-es út. A 31-es főút fejlesztésének kiviteli terveiről, hatósági engedélyeztetéséről szóló közbeszerzést a Főmterv Zrt. nyerte. A tervezőiroda nettó 2,344 milliárd forint értékben dolgozik majd.

5. Vitorlás vonat jár Szolnokról a Balatonhoz

A kedvelt úticél, a Balaton immár vonattal is egyre több városból megközelíthető akár átszállás nélkül is

Forrás: Mávcsoport.hu

​Itt a nyár, egyre többen indulnak nyaralni. A kedvelt úticél, a Balaton immár vonattal is egyre több városból megközelíthető akár átszállás nélkül is. Szolnokról is így utazhatunk a nyár minden hétvégéjén.