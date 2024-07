Nyugdíjba vonulása alkalmából nemcsak kedves szavakat, hanem elismerést is kapott Surányi Jánosné. A nagykörűi Petrovay György Katolikus Általános Iskola pedagógusát az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesítette az iskolában eltöltött évtizedekben végzett szolgálatáért és kiemelkedő pedagógusi munkájáért. Az elismerést a tanévzárón vette át.

Az emlékérem elismerés bizonyítja, hogy Surányi Jánosné évtizedeken át kiemelkedő munkát végzett a nagykörűi iskolában

Fotó: Petrovay György Katolikus Általános Iskola

Az emlékérem bizonyítja: a diákokért dolgozott

– Surányé Jánosné, vagy ahogy mindenki hívja: Zsóka néni 1981-ben végzett a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanító szakát. Szülőfalujában Kőteleken tanított egy évig, majd miután férje nagykörűi származású, a Nagykörűi Általános Iskolába került, és azóta itt dolgozott és él családjával együtt. Pedagógusként kiemelkedő munkát végezett, hihetetlen lelkesedés jellemezte, igazi nagybetűs tanító néni volt, aki felelősséget érzett tanítványai tanulmányi előre haladásáért, és személyiségük kibontakoztatásáért – olvasható a méltatásában.

– Az évek során folyamatosan megújult szakmailag, nyitott volt mindig az új pedagógiai módszerek alkalmazásra. Kiemelkedőnek mondható a tanulók egyéni kezelése, nemcsak a tehetséggondozásra, de a hátránykompenzációra is nagy figyelmet fordított. Pedagógusként arra törekedett, hogy élményt adjon a gyerekeknek minden nap, tevékenység központú a tanítási gyakorlat jellemezte – írták róla kollégái.

Surányi Jánosné pedagógusként arra törekedett, hogy élményt adjon a gyerekeknek minden nap

Fotó: Petrovay György Katolikus Általános Iskola

Még egy évig tanít szeretett iskolájában

Mint kiderült: munkásságát szinte teljes egészében végig kísérte az osztályfőnöki feladatok ellátása is, osztályfőnökként a közösség összekovácsolását tartotta a legfontosabbak, amelyben színvonalas műsorok betanítása és sikeres fellépéseik is szerepet játszottak. Osztályainak tanulói erősen kötődtek hozzá, a szülőkkel is nagyon jó kapcsolatot ápolt, az iskolai programokba aktívan bekapcsolta őket, akik el is ismerték a munkáját.

– A tantestületen belül jó emberi kapcsolatokat ápolt, számíthattak szakmai támogatására. 2000 óta az alsós munkaközösség vezetője volt nyugdíjba vonulásáig. Korábbi években betöltötte a diákönkormányzat segítő tanára pozíciót is, számtalan program és kirándulás szervezése fűződik nevéhez – tették hozzá. Surányi Jánosné nyugdíjba vonulása után még egy tanévben vállalt pedagógusi feladatokat.