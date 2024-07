Egy különleges oszlop áll a Közösségi Ház mellett Mezőtúron. A testvértelepülések emlékoszlopa az, melyet az intézmény dolgozói nagy szeretettel készítettek az elmúlt hetekben.

Az összetartozást jelképezi az emlékoszlop Mezőtúron, hangsúlyozza Szűcs Dániel polgármester és Patkós Éva alpolgármester

Fotó: Szűcs Dániel Facebook-oldala

Az új, hasznos, ugyanakkor az összetartozást, a barátságot jelképező alkotással kapcsolatban a városvezető is hírt adott közösségi oldalán. – A Közösségi Ház mellett elhelyezett új, egyedi fatáblák feliratain nem csak a települések nevei olvashatók, de az is, milyen távolságra helyezkednek el Mezőtúrtól – írta bejegyzésében Szűcs Dániel, aki a város alpolgármesterével, Patkós Évával közösen egy nemzeti színű szalagot is felkötött arra.