Immár a dr. Czédly Gyula nevét viselő orvosi rendelő falát díszíti az a két emléktábla, melyekkel Kengyel néhai kiváló orvosai előtt tisztelegnek a településen. Az ünnepélyes táblaavatóra a közelmúltban került sor, az eseményen családtagok, barátok, egykori páciensek és kengyeli lakosok is részt vettek.

Kengyel két kiváló, egykori háziorvosának nevét őrzi az a két emléktábla, melynek felavatására a közelmúltban került sor a település orvosi rendelőjénél

Forrás: Beküldött fotó

A település megbecsülését jelzi a két emléktábla

– Az orvosokat mindig is megbecsült hely illette meg a társadalomban. Az orvos az egyik legkiválóbb hivatás gyakorlójának számított, aki akkor állt a

kötelességteljesítés magaslatán, ha az egyes ember és ugyanúgy a közösség javának előmozdításán fáradozott. A tisztes állás viselőjének társadalmi

hasznossága a gyógyító tevékenységen túl – magas szintű tudása, képzettsége, erkölcsi kiválósága, modora révén – a helyi közélet odaadó, elkötelezett formálásában, gyakran irányításában is érvényre jutott. Nem volt ez másképp a 30-as évek elején településünkön sem, ahol viszonylag korán, már 1939-ben megindult az orvosi ellátás, melyet községünk első állandó orvosaként dr. Czédly Gyula végzett – mondta ünnepi beszédében Gál József, Kengyel polgármestere.

Megelőzte korát a gyógyításban dr. Czédly Gyula

Mint az az eseményen elhangzott, a csepeli születésű dr. Czédly Gyula 1939-ben nyitotta meg rendelőjét a településen, mely akkor a Pusztakengyel nevet viselte. Az akkori törökszentmiklósi járásban rendelője elsőként rendelkezett röntgenfelvételek készítésére alkalmas készülékkel. Visszaemlékezések szerint korszakalkotó módszereivel olyan pácienseknek is megmentette az életét, akikről már a kórházakban is lemondtak. Bár elsősorban gyermekorvos volt, jelentős számú felnőtt beteget is ellátott. 1955-ben hunyt el Budapesten, ahol később exhumálták, és Kengyelen helyezték végső nyugalomra.

Haláláig hű maradt Kengyelhez dr. Kalmár András

Dr. Czédly Gyula halála után állandó orvos nélkül maradt település dr. Kalmár András érkezéséig. A szabadkai születésű orvos 1955-ben települt át Győrből Kengyelre, és mivel a településnek évek óta nem volt állandó háziorvosa, így hatalmas mennyiségű munka várta. Hivatását mindig tisztességgel, magas szakmai színvonalon végezte olyannyira, hogy több megkeresés is érkezett a nagyvárosokból, így Szentendréről is. Dr. Kalmár András azonban maradt Kengyelen. A település díszpolgára nyugdíjazása után 102 évesen, 2022. januárjában hunyt el.