Körülbelül másfél hete vált a lángok martalékává a fegyverneki kunhalom és a rajta álló műemlék is. A város egyik legfőbb nevezetessége azért is nagyon különleges, mert kettős-halomról van szó. Ráadásul –mint minden kunhalom–nem csak régészeti és szakrális szempontból jelentős, de a dombokon található ősi növénytársulások is egyediek.

Így néz ki a közelmúltban lángok martalékává vált fegyverneki kunhalom és a rajta álló műemlék. A szakemberek szerint a védett növényzet maradandó károsodás nélkül megúszta a gyújtogatást

Fotó: Beküldött fotó

Újraéled majd a fegyverneki kunhalom növényvilága

Az ügyben korábban megkerestük a kunhalom természetvédelmi kezelőjét, a Hortobágyi Nemzeti Parkot. Az igazgatóságot arról kérdeztük, mekkora kár keletkezett a védett növénykultúrában.

– A Fegyvernek településhez tartozó kettős-halom országos jelentőségű védett természeti területnek minősül. A kultúrtörténeti, élővilágvédelmi szempontból jelentős domború földmű kimagasló jellegével a tájkép meghatározó eleme. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz július 11-én érkezett lakossági bejelentés a kunhalmot érintő jogsértésről. A Természetvédelmi Őrszolgálat Közép-Tisza-Jászság Tájegység tagja ezt követően a helyszínre érkezve megállapította, a kunhalom tetején a löszfal növényzetet érintette a tűz. A kunhalmok jellegűknél fogva megőrizték az ősi sztyeppi növénytársulásokat, mint a löszfal, löszpuszta gyeptársulás, melyekre mindig is hatással voltak a pusztai tüzek, így a növényzetben ez sem okozott maradandó károsodást – tájékoztatott Erdélyi Éva sajtóreferens.

Az igazgatóság szerint nem történt természetkárosítás

Mint elmondta, a történtekről tájékoztatták a területi természetvédelmi, illetve az érvényben lévő országos tűzgyújtási tilalom okán a katasztrófavédelmi hatóságot.

– Természetvédelmi kezelői álláspontunk szerint, a cselekmény a természetkárosítás törvényi tényállását nem meríti ki – tette hozzá a sajtóreferens.

Bár az ősi növénytársulás a válasz szerint a végleges pusztulást megúszta, a kunhalom tetején álló, 1847-ben készült műemléket biztosan helyre kell állítani. Ennek pontos költségét szakértő bevonásával a héten méri fel az önkormányzat.

Az ügyben a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság nyomoz rongálás miatt.