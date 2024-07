Eltel némi idő, de végül szakemberek kezébe került az a fiatal fehér gólya, mely még pénteken sérült meg Tószegen. A tehetetlen madár a Gerje-Perje csatorna szélén bóklászott, miután feltehetően áramütés érte. Szombaton került fel egy kép a Tószeg, ahol élünk elnevezésű Facebook csoportba, ahol Tónai János kért segítséget a gólya részére. Mint kiderült, ő már több helyre telefonált segítségkérő szándékkal, mielőtt a közösséghez fordult, ám sajnos nem járt sikerrel.

A sérült fehér gólya fióka több mint egy napig várt segítségre a vízparton

Fotó: Beküldött fotó

Befogták és kórházba vitték a madarat

– Én is a tószegi közösségi csoportban értesültem a dologról. A bejegyzéshez többen is hozzászóltak, mindenki egyetértett, hogy minél előbb megfelelő ellátásban kellene részesíteni a csőrén és szárnyán is sérült madarat. Ezek után hívtam fel a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítványt, a vadmentő központban úgy tájékoztattak, hogy tudják fogadni – mesélte Galambos Ingrid, aki végül, ideillően szólva: szárnyai alá vette a gólya sorsát.

– Kiírtam az említett csoportban, hogy tud-e valaki segíteni az elszállításban, a központnak ugyanis akkor nem volt éppen járműve erre.

Egy darabig vártam, de nem jelzett senki, ezért arra gondoltam, hogy nekiindulok én, elviszem Szentesre a madarat

– számolt be a fiatal hölgy, aki nagy állatbarát lévén még a szombati családi programot is feláldozta a segítségnyújtás érdekében.

– A befogáshoz kaptunk elméleti támogatást, fizikai segítségként pedig ott volt Tónai János, aki először felfedezte a gólyát, valamint még egy helyi hölgy, Csutár Andrea és az édesanyám, Galambosné Kormos Ildikó. Nem volt nehéz megfogni, eléggé megviselt volt már szegény madár, egy zsákba tettük, a feje természetesen a zsákon kívül volt, aztán egy dobozba helyezve, édesanyám kíséretével elindultam vele Szentesre – mesélte Ingrid, hozzátéve: a gólya nyugodtan viselte az utat, ott aztán vizsgálatok vártak rá.

Útra készen a fehér gólya. Galambos Ingrid szállította el a sérült madarat Szentesre

Fotó: Beküldött fotó

Komolyabb a fehér gólya sérülése, mint gondolták

Ahogy elmondta, első ránézésre jó kondiban találták a madarat, ez igaz is olt, ám később bebizonyosodott, hogy az eltelt idő miatt a sérülése elég komoly.