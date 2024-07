A törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet Tüdőgondozó részlegében a fejlesztés részeként már megtörtént a váróterem nyílászáróinak cseréje, zajlik az akadálymentes mosdó kialakítása, valamint a festés és az utómunkák. A későbbiekben a lépcső átépítésére és egy lift beépítésére kerül sor.

Nagy Gyula, az intézmény igazgatásért felelős vezetője a fejlesztés részeként kicserélt új nyílászárókat mutatja az EGYMI Tüdőgondozójában.

Fotó: Mészáros János

Több szakrendelőt is érint a fejlesztés

– Ezen kívül hamarosan végzünk a fizikoterápiás rendelő bővítésével. Hátra van még a kardiológiai rendelő kialakítása. A pályázat egy több, mint 68 millió forint értékű eszközbeszerzést is tartalmaz. Ebből szinte valamennyi szakrendelés és az alapellátás egyrésze is új eszközökhöz jut, például a kardiológia, a belgyógyászat, a nőgyógyászat, a sebészet, a fizikoterápia, tüdőgyógyászat és a fogászat is – tájékoztatott Marsi Péter a Városfejlesztési Osztály vezetője.

Emelkedik az ellátás színvonala

– A Tüdőgondozó akadálymentesítése hozzájárul, hogy a mozgáskorlátozottak könnyebben tudják megközelíteni a szakrendelést. Az intézmény 37 ezer embert lát el, a számukra nyújtott szolgáltatás színvonalát jelentősen emelik majd a pályázattal beszerzett új eszközök – hangsúlyozta Nagy Gyula igazgatásért felelős vezető.