Közel félmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán 2022-ben a törökszentmiklósi önkormányzat, és bár a fejlesztés kivitelezése elhúzódott – többek között az energiaválság miatt– úgy tűnik, idén ősszel elkezdődhet az építkezés.

Már most is szép területe a városnak a Galambos park, ami a közelgő fejlesztés segítségével még kellemesebb közösségi térré válik

Fotó: Mészáros János

Teljesen átalakul a park a fejlesztés hatására

– A parkban kiépül egy sétány és egy futókör, a terület térvilágítást kap, megújul a zöldfelület és a játszótér, melynek az árnyékolását is megoldjuk. A vizes élőhely környezete is megújul, a part rézsűrendezésével, egy menekülő lépcső létesítésével, és a torkolat kialakításával. A park körül 71 darab parkolóhely létesül, melyből kettő akadálymentes lesz. Az erdős-fás területen kalandparkot alakítunk ki. Épül egy közösségi építmény, amelyben egy vizesblokk, illetve egy ivókút, valamint egy kemence kap helyet. Egy úgynevezett fogadótér kialakítását is tervezzük, ahol információs táblákon láthatják az érkezők a park, és a város rövid történetét – tájékoztatott Marsi Péter, a városfejlesztési osztály vezetője. Mint elmondta, a beruházás várhatóan 2025 májusára készül el.