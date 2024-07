Elkezdődött Tiszafüreden a Széchenyi kert felújítása, az utca aszfaltos szakasza teljesen új burkolatot kap – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere. Ujvári Imre emlékeztetett, a fejlesztés Tiszafüreden már évtizedek óta váratott magára. Közölte azt is, hogy folytatódnak a járdafelújítások a településen. – Ebben az évben is több városrészen újulnak meg járdaszakaszok. Jelenleg a Húszöles úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton épít a városüzemeltetés – közölte.

Elkezdődött a fejlesztés Tiszafüreden: megújul a Széchenyi kert

Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre