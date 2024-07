Valamivel több eső esett idén júniusban, mint átlagosan ebben a hónapban szokott. Nem egyszer tombolt vihar, érte el felhőszakadás a térséget. – A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tizenegy kiemelt mérőállomásának adatai alapján, az igazgatóság másfél megyényi működési területére júniusban átlagban 73,6 milliméter csapadék hullott. Ez 7,4 milliméterrel több a sokéves hatodik havi átlagnál – számolt be a júniusi statisztikáról Laczi Zoltán. A Kötivizig sajtóreferense hozzátette: a csapadék zöme június első és utolsó dekádjában hullott le, a hónap középső dekádja lényegében száraz volt.

Fotó: Getty Images / Forrás: Illusztráció

Rengeteg vizet hoztak a felhőszakadások

– A legtöbb csapadékot Jászkiséren (103,7 mm), a legkevesebbet pedig Törtelen (25,6 mm) mértük. Felhőszakadások több helyen is kialakultak. Június 22-én Tiszaörsön 88,8 milliméter eső zúdult le, 86,8 millimétert mértünk Tiszaszentimrén, Rákóczifalvát 76 milliméter áztatta, Szelevényben 64,2-t, Kunszentmártonban 54,1-t, Szolnokon pedig 49,8 millimétert észleltek – részletezte a szakember. Megtudtuk: a 2024 eddig eltelt hat hónapjának csapadékösszege területi átlagban 205,1 millimétert tett ki, de az még így is, mintegy 46,1 milliméterrel marad el a sokéves első félévi értéktől.

A Kötivizig sajtóreferense a hőmérsékleti adatokról is beszámolt. Mint megtudtuk: a Jászkunság székhelyén júniusban 22,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet regisztráltunk, ami 2,5 fokkal magasabb a sokéves hatodik havi átlagnál. – A hónap folyamán a legmelegebbet, 34,7 fokot 19-én, míg a leghűvösebbet, 11,6 fokot 15-én észleltük – tette hozzá Laczi Zoltán.