Körülbelül száz éves a gondozási központ épülete Tiszainokán. Az ablakokat vélhetően azóta nem cserélték ki, csoda, hogy eddig kibírták.

Kiss Erzsébet Eliza polgármester megmutatta a gondozási központ felújított utcafrontját

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra

– Elég rossz állapotok voltak, most gyönyörű. Szigeteltük a leghidegebb északi és keleti homlokzatot, kaptunk egy klímát amivel lehet fűteni- hűteni. Most nyáron a hűvös levegője szinte az épület túlsó végébe is elér – magyarázta Kiss Erzsébet Eliza polgármester.

Az alig néhány héten át tartó munkálatok a napi működést nem zavarták. Az utcafronton egyelőre öltözők és egyéb helyiségek vannak, amik akár később újabb betegszobákká alakíthatóak át.

– A Magyar Falu Programból 12 millió forintot nyertünk a beruházásra, végre megtehettük az első lépést a teljes felújítás felé – emelte ki.