Tomi már készül az iskolára

Mindenütt jó, de legjobb itthon. Ezzel Galó Tomi is egyetért. – Tomika nagyon jól érzi magát újra itthon, örül, hogy a saját ágyában alhat, és a játékaival játszat újra – mesélte Anikó. A kisfiú édesanyja hozzátette: készülnek már az iskolára is, sok-sok iskola-előkészítő feladattal. – Megigényeltük a diákigazolványát is – hangsúlyozta a büszke édesanya, aki azt is elmondta, hogy hálával fogadnak még további segítséget Tomika rehabilitációjához.