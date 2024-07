Július 24-én vette kezdetét Tószegen a gyermekek ötnapos horgászfoglalkozása. A programot a Tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület 8 és 14 év közöttieknek hirdették meg. A teljesen kezdőktől kezdve a horgászismeretekkel már rendelkező gyermekhorgászok egyaránt jelentkezhettek. A tizenkilenc résztvevő között egyaránt akadt olyan, aki életében először vett horgászbotot a kezébe, és olyan is, aki nem először vett részt az egyesület nyári programján. A gyerekek reggeltől délig tartó foglalkozásokon lépésről lépésre sajátították el a horgászathoz szükséges alapvető tudnivalókat.

Összeálltak egy fotó erejéig a gyermekhorgászok és oktatóik

Fotó: FOTÓ: Beküldött

A horgásztanoncok három hozzáértő – Nyolczas Krisztián, Nyolczas Ignác és Kiss József – útmutatásával ismerkedtek a vízparti kikapcsolódás e remek módjával.

– Az első nyári gyermek horgászfoglalkozást 2022-ben rendeztük meg – idézte fel Bedekovics László, a horgászegyesület elnöke. – Akkor is az volt a célunk, hogy a gyerekeket a szünidőben legalább erre az időre kimozdítsuk a számítógép, a videójátékok mellől, a szabadba, a természetbe. Most is ez volt a fő szándékunk, így legalább erre az időre nem a laptopot nyomkodják vagy az okostelefont nézegetik. Az ötnapos program pörgős volt és nagyon jó hangulat jellemezte. A gyerekek tudtak halat fogni, volt olyan nap, amikor nagyon nagy étvággyal haraptak, így aki épp akkor vett botot a kezébe először, az is gyorsan fogott halat, így megvolt a sikerélmény – hangsúlyozta Bedekovics László.

Az első izgalmas szákolás oktatói segítséggel

Fotó: Beküldött

Azt is megtudtuk, egy kislány is részt vett a foglalkozásokon a fiúk mellett, ő is nagyon élvezte, pedig budapesti. A mamájához jön nyaranta, és másodjára jelentkezett pecázni.

Első nap az ifjoncok megismerkedtek a halfajokkal, az egyszerűbb horgászmódszerekkel, csalikkal, az összeállított szerelékeket természetesen ki is próbálták.

Nagy élmény volt a gyermekhorgászok számára a halfogás

Fotó: Beküldött

Második nap elmélyedtek a technikák tanulmányozásában, szerelékek összeállításában, gyakorolták a célba dobást.

Szerdán a tó környéki élővilággal is közelebbről megismerkedtek, ebben Pálinkás Csaba, a Magyar Madártani s Természetvédelmi Egyesület vármegyei elnöke volt segítségükre.