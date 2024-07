Kaput nyit a halételek világába a halkolbász

– A halkolbászt 15 évvel ezelőtt fedeztük fel újra, kísérletezgettünk vele. A halkolbász célja az, hogy egy belépő ételt jelentsen azok számára, akik nem annyira kedvelik a halat, vagy a szálka, vagy a szaga, vagy íze miatt. Egy ilyen magyar gasztronómiai sarokpontnak számító étel mint a kolbász, más alapanyagból, de hasonló fűszerezéssel elkészítve viszont kellemes lehet mindenki számára, és az illető így elindulhat a halfogyasztás útján – mondta Sipos László, az idén 15 éves Magyar Halkolbász Lovagrend elnöke. Mint elmondta, a halétel készítő versenyre összesen 8 vendégcsapat érkezett, illetve a Magyar Halkolbász Lovagrend baráti köre még nyolcfajta ételt készített el.

Alapétel volt egykor a hal Magyarországon

– Nem is gondolnánk, de egykor a magyar konyha fontos része volt a hal. Most mindent a paprikával, disznózsírral készült pörköltek, levesek uralnak, ami egy körülbelül 100 éves gasztronómiai félrecsúszás. A hal évszázadokon keresztül jelentett rendszeres táplálékot, ezt érdemes visszahozni, hiszen egyrészt ez hagyomány. Másrészt, a haléltelek sokkal egészségesebbek, mint a nagymértékű más jellegű hús fogyasztása. Harmadrészt pedig ez nemzetgazdasági kérdés is, hiszen Magyarországon adott a lehetőség az élővízi halászatra, horgászatra, illetve a haltenyésztésre. Vagyis, a hal frissen és könnyen hozzáférhető az ország bármelyik részén. Ezért kellene, hogy az élelmiszerellátásban fontos szerepet töltsön be, de ez csak akkor lesz így, ha lesz elég haltermelő és halfogyasztó – hangsúlyozta az elnök.

A verseny zárása után zenés gasztro-és éjszakai piacra várták az érdeklődőket a helyszínen.