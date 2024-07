Az a személy, aki a közterületen tartózkodik, és nem tartja be az alapvető közösségi együttélés szabályait, szemetel, hangoskodik, azzal szemben szabálysértési bírságot szabhatunk ki. Amennyiben közterületi alkoholfogyasztást tapasztalunk, azt is szankcionálhatjuk. Akkor is eljárunk, ha az önkormányzat által hozott, együttélés szabályait tartalmazó rendeletet megszegik, ilyen például az utcabútorok nem rendeltetésszerű használata. Ilyenkor figyelmeztetéssel, de büntetéssel is élhet a közterület-felügyelő