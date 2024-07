A magyar haderőfejlesztési programnak köszönhetően a Magyar Honvédség teljes forgószárnyas flottája megújul, így új helikopter is érkezhetett a szolnoki bázisra.

Dr. Bali Tamás, a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka fogadta az új H225M helikoptereket

Fotó: Mészáros János

– Már 20 darab H145M helikopter megérkezett a bázisra, és most a második ütemben 16 darab H225M közepes szállítóhelikopterre számítunk. Ez egy hosszú folyamat, 2019 óta folyamatosan épül a flotta, a képesség és ezzel együtt hazánk védelme – magyarázta dr. Bali Tamás, a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka, aki hétfőn fogadta a gépeket, melyeket kifejezetten szállításra használnak majd.

Még folytatódik a magyar haderőfejlesztési program

– Mind a kutatás mentést, mind a különleges erőket, illetve a lövészek műveleti tevékenységeit szolgálják. De kijelenthetjük, hogy szerteágazó lehetőségek rejlenek ezekben a helikopterekben. A területvédelmi képzésekbe is bevontuk ezt a típust, illetve a most befejeződött ejtőernyős világbajnokságnál is kiemelt szerepet kapott – sorolta.

A következő szállítmány, így az utolsó hat helikopter, 2025-ben érkezik majd meg Szolnokra.