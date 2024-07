Már több mint egy esztendeje használják a szajoliak a hétmérföldes csizmát, amit „felhúzva” nagy kalandban lehet részük. A több állomásos közösségi programon a túrázók a kikapcsolódáson túl érdekes információkat is megtudhatnak a településről. Nemrégiben kissé megújult a játék, új történet szövi be a Hétmérföldes Kalandtúra, régi településrészen található színes, festett, házikó alakú ládikáit.

A szajoli Hétmérföldes Kalandtúra egyik házikóját Czékmási Csilla, a Közösségi Ház és Könyvtár vezetője mutatta meg hírportálunknak

Fotó: Rimóczi Ágnes

Hová tűntek Manesz pöttyei?

– Az új mesét egy helyi nyugdíjas pedagógus írta. A történet egy képzeletbeli lényről, Maneszről szól, aki elveszíti a pöttyeit – árulta el kedvcsinálóként Czékmási Csilla. A Közösségi Ház és Könyvtár vezetője hozzátette: hogy pontosan ki az a Mankesz, ki az a Rota és Unkisz, az kiderül a kalandozásból.

Ami egyébként az elmúlt évben igen népszerű volt a szajoliak körében, de nem csak a helyiek kedvelik a játékot. – Érkeztek már más településekről is, hogy kipróbálják a kalandozást, melynek keretében egy kellemes sétát is tehetnek a településünkön. Örömünkre az iskoláscsoportok is kedvelik a programot, júniusban például a helyi általános iskolások és az Erzsébet táborosok összesen nagyjából száznegyvenen járták végig a házikók útvonalát – részletezte a Közösségi Ház és Könyvtár vezetője.

Hét plusz egy állomás várja a felfedezőket a szajoli Hétmérföldes Kalandtúrában

Fotó: Rimóczi Ágnes

A Hétmérföldes Kalandtúra közösségi program

Ahogy arról korábban lapunkban már beszámoltunk: a kalandtúra állomásai a település legjelentősebb pontjain találhatók, az útvonal nagyjából két és fél kilométer, mely csoportosan és egyénileg is bejárható 1-2 óra alatt. A kalandozásnak nincs határideje, nincs meghatározott sorrend, bárhogyan fel lehet fedezni az érdekes információkat. A ládikák kulcsát a megadott helyszíneken kaució ellenében lehet kikérni. – Célunk az, hogy akik részt vesznek a programban, tartalmas szabadidőt töltsenek el együtt. Közösen olvassák el a házikókban lévő meséket, együtt oldják meg a feladatokat és fejtörőket. Mindezt ráadásul úgy tehetik meg, hogy szabad levegőn vannak, szép környezetben túrázhatnak, sétálhatnak – hangsúlyozta korábban Czékmási Csilla.