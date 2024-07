Szeptember 28-án rajtol a magyar élvonalbeli kosárlabda-bajnokság. A Szolnoki Olajbányász a Kecskemét ellen hazai pályán kezdi a szezont, április közepén pedig a Falcóval zárják az alapszakaszt a piros-feketék a Tiszaligetben.

Forrás: Szoljon.hu

Két autó karambolozott még pénteken délelőtt Mezőhéknél. Az autókban összesen hárman utaztak.

Áramütés ért egy gólya fiókát a minap Tószegen. A kölyök fehér gólya néhány madárbarát összefogásának köszönhetően végül megmenekült, de nagy az esély, hogy a sérülése maradandó. Így elképzelhető, hogy örökre magyar gólya marad, nem tud majd elrepülni Afrikába nyár végén.

Két hónapja Kovács Imrét Lukács Róbert, most Lukácsot Hraska Gábor váltotta a beosztásban.

Péter Szilárd több mint huszonöt éve vezeti az Iglice Gyermeknéptánc Együttest. A jászfényszarui néptáncpedagógus szerencsésnek tartja magát, hogy azzal foglalkozhat, amit igazán szeret: a népi kultúra kincseit örökíti át a fiatalabb nemzedékeknek. Idén a területi Prima-díj döntései közé jutott, népművészet kategóriában.

Meg nem erősített hírek szerint a szolnoki rendőrség nyomozói hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki azt a jászberényi karateedzőt, aki felrúgott egy jászberényi kisfiút a szolnoki kalandparkban.

A kávéfőzővel kezdték, a végén pedig már a csaptelepeket és a mosdókagylókat is elvitték a Tiszaburai Általános Iskolából azok a fiatalok, akik egy hónap alatt háromszor is betörtek az oktatási intézménybe. A sorozatbetörőket végül elkapták a rendőrök, kiderült, több is van a rovásukon.

Immár hagyományos módon idén is lehet nevezni a süteménysütő versenyre a tiszatenyői kukoricafesztiválon. Jelentkezni természetesen kizárólag kukoricalisztből készült finomsággal lehet.

