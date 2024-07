Cikkünkben összeszedtük a kedden érvényben lévő, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közutakon történő napi munkavégzésekkel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Forrás: Szoljon.hu

Negyven új munkahely, több mint 200 parkoló, kedvelt és ismert márkák megjelenése a városban. Amellett, hogy eltűnik a 2007 óta csúfoskodó betontorzó, ilyen pozitívumokat hozhat a megújult Piramis Center Törökszentmiklósnak. A munkálatok már elkezdődtek, jelenleg a bontási munkálatok zajlanak.

A július elején Szolnokon rendezett 46. CISM Katonai Ejtőernyős Világbajnokságon tesztelték először azt a drónos meteorológiai rendszert, amely a Magyar Honvédség számára a műveletek tervezését és végrehajtását segítheti a jövőben.

Nemsokára munkálatok kezdődnek a Szent István Tisza-hídon. A korábban meghibásodott dilatációs szerkezet cseréje miatt forgalomkorlátozást vezetnek be. Egy éjszakára a hidat teljes szélességében lezárják majd.

Az erdők és a természet védelmében kötött szerződést a NEFAG Zrt. és a ZyNovation Kft.

Újabb színházi élmény várta a kikapcsolódni vágyókat július 28-án, vasárnap este Jászberényben. A nyári színházi előadás-sorozat keretében a Pesti Művész Színház az Egy csók és más semmi című zenés vígjátékot mutatta be a Székely Mihály Szabadtéri Színpadon.

Több mint ötven programmal, mintegy hatszáz fellépővel várja a látogatókat a XXXII. Csángó Fesztivál augusztus 6. és 11. között Jászberényben. A Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes közös rendezvénye Magyarországon egyedülálló, mely a határon túli magyarság népművészetét mutatja be a kisebbségek, nemzetiségek identitástudatának erősítése érdekében. Öt év után idén visszatérnek a külföldi együttesek is, Kolumbia és Mexikó táncosai, zenészei varázsolják el a közönséget. A Csángó Fesztivál részletes programját kedden sajtótájékoztatón mutatták be a szervezők.

A vízügyi igazgatóság a városvezetéssel együttműködve fog megoldást találni a problémára.

Idősebb korban sem kell lemondani a mozgás öröméről. Gyalogolni jó, közösségben gyalogolni élmény – vallják a Hidai Cammogók Gyalogló Klub lelkes tagjai. Az időseket összefogó klub megalakulásának hatodik évfordulója alkalmából július 25-én ügyességi játékokkal bővített gyalogló napot tartottak Jánoshidán. A rendezvényen adták át a Hidai Cammogóknak a „Millió lépés” országos program második szenior versenyén elért megosztott első helyezésért járó díjat.