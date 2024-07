Agócs Tibor, a szolnoki kalandparkban egy kisfiút felrúgó jászberényi karateedző szerint nem igaz, hogy egy másik kisgyereket úgy megrúgott, hogy az bepisilt.

Mindenki kedvence túl van az életveszélyen, hálásan csóvál gondozóinak, óvatosan már egy két-lépést is megtesz.

Várkonyi Géza neve egybeforrt a szolnoki kajak-kenuval. A mesteredzőt kilencvenedik születésnapja alkalmából Szalay Ferenc polgármester köszöntötte szolnoki otthonában pénteken.

Az öcsödi Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület idén is megtartotta a Nagyapám Háza nyári táborát. A lelkes résztvevők belekóstolhattak a sárkészítés, vályogvetés és tapasztás rejtelmeibe. A programnak köszönhetően most a Körös Tájház melléképületeinek belső terét is felújították, újabb bemutatótermeket rendezhetnek be.

A sors általában jobban tudja, merre kell menünk, mint mi magunk. Ezzel talán Hajdu Dorina hadnagy, a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár pilótája is egyetért. A fiatal hölgy „messziről” jutott erre a férfias területre, egy ideig lóháton képzelte a jövőjét, végül a pilótafülkében „kötött ki”. Hogy hogyan vezetett az útja a földtől az égig, arról is mesélt a szolnoki pilótanő.

Szinte megfőttek az addig gyönyörű növények a múlt heti forróságban Tiszapüspöki önkormányzati kertészetében. A hőség nem kímélte a paradicsomot, paprikát és uborkát, de tönkrement a tök, a cukkini, és a jégesőben a borsó is.

Négy Michelin-csillagos séf felel az olimpiai faluban a sportolóknak felszolgált ételekért. A párizsi olimpiára egy 3500 férőhelyes éttermet építettek, ahol a sportolók számára naponta 1200 adag Michelin-csillagos ételt is felszolgálnak a negyvenezres menüből. Magát az olimpiai menüt sztárszakácsok és sporttáplálkozási szakértők közösen dolgozták ki – tudta meg a Magyar Nemzet.

Hivatásos katonák népszerűsítették a katonai pályát és a Honvéd Kadét Programot Jászapátin. A honvédelmi tábor záróünnepségén kiderült, hogy ki volt a legjobban teljesítő, legfegyelmezettebb táborlakó.

Erőn felül teljesítettek a fiatalok. Hagyományteremtő céllal szerveztek harcos-hadfi témájú honvédelmi tábort Törökszentmiklóson. A résztvevők kemény munkával küzdötték végig magukat a pályákon, dacolva a hőséggel.