A szolnoki helyőrségben régóta jól szolgál a fiktív ponton elhelyezett időjárás-előrejelző rendszer, ám az egyelőre megállíthatatlan technológiai fejlődés újabb és újabb eszközöket vet be a pontosság és a gyorsaság érdekében. A közelmúltban egy ilyen korszerű módszert teszteltek Szolnokon, épp a városban megrendezett katonai ejtőernyős világbajnokság alatt. A részletekről Steierlein Ákos főhadnagy számolt be a hírportálunk számára is.

A meteorológiai drón technológiája a légkörbe juttatva azonnal továbbítja az adatokat a szakembereknek

Fotó: Steierlein Ákos főhadnagy

Március 23-án a meteorológusok és az időjárás elkötelezettjei együtt ünnepelték idén is a Meteorológiai Világnapot. Az esemény kiváló alkalom volt ahhoz, hogy ez év tavaszán a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokságát a Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) jogi tagjává választották. A polgári-civil és a katonai tudomány összeért, így a közös gondolkodás is hamarjában teret kapott. Ennek egyik eleme volt, miszerint a Honvéd Vezérkar és a zalaegerszegi MouldTech Systems Kft. között létrejött együttműködés keretében drónos meteorológiai mérések segítették a 46. Katonai Ejtőernyős Világbajnokság szervezőit.

Az együttműködési megállapodás szerint olyan meteorológiai célú mérődrón fejlesztése van folyamatban, amely mind közvetlen méréseivel, mind azok időjárás-előrejelzési modellekbe történő integrálásával segítheti a Magyar Honvédség számára a műveletek tervezését és végrehajtását a jövőben. A közös munka első lépéseként a szakemberek drónos meteorológiai tesztméréseket hajtottak végre az ejtőernyős világbajnokság versenynapjainak reggelein.

A speciális szenzorokkal felszerelt mérődrón adatai, a katonai meteorológiai információs rendszerbe juttatva, a repülések elvégzése után néhány percen belül a szervezők rendelkezésére álltak, amelyek alapján ők részletes képet kaptak a légkör alsó 2,5 kilométeres rétegének – az elsodródás szempontjából különösen fontos – szélviszonyairól, valamint hőmérsékleti és nedvességi karakterisztikáiról.

Emellett a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár meteorológusai is használták a kapott információt a világbajnokság biztonságos és sikeres lebonyolítását segítő előrejelzéseikhez.