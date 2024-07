Ebben az évben is folytatódott a kormány által indított Tisztítsuk meg az országot! akció, mely az illegális hulladéklerakók elleni küzdelem egyik meghatározó programja.

Több mint harminc helyszínen számolhatják fel az illegális hulladéklerakókat Jászapátin

Harmincegy millió forintot nyert a város illegális hulladéklerakók megszüntetésére

Ennek keretében a jászapáti önkormányzat is eredményesen pályázott és mintegy 31 millió forint kormányzati támogatást nyert illegális szemétlerakóhelyek felszámolására – számolt be a pályázat eredményéről ifj. Pócs János. Az alpolgármester a közösségi oldalára feltöltött videóban azt is elmondta, hogy a projekt keretében nyolc helyszínen építenek ki térfigyelő kamerarendszert, valamint harminchárom helyszínről takarítják és szállítják el az illegális hulladékot. A munkálatok várhatóan ősszel kezdődnek.