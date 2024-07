A közelmúltban rendezték meg a II. Accell Hunland jótékonysági futást Tószegen. Az eseményre ezúttal is szép számú nevezés érkezett, a versenyzők, kicsiktől a nagyokig különböző távokat teljesítettek. A futóverseny résztvevői a mozgás örömén túl most is megmutatták segítőszándékukat is.

A II. Accell Hunland jótékonysági futáson nagyon sokan futottak és segítettek

Forrás: Beküldött fotó

A verseny nevezési díjaiból és a kerékpárgyár felajánlásából egymillió hatszázhatvanezer forint adomány gyűlt össze, amit a település önkormányzata kiegészít kétmillió forintra. Ezzel az összeggel a Bice Bóca Alapítványt támogatják, akik mozgássérült gyermekeket segítő eszközöket vásárolhatnak majd belőle.