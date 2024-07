A Scuderia Ungherese Egyesület július 13-án, szombaton 10 órától immár negyedik alkalommal rendezi meg a Vittorio Jano veterán és olaszautós jótékonysági találkozót Jászberényben, a Lehel vezér téren.

Fotó: Pesti József

A jászberényi Szent István Körúti EGYMI iskola diákjait támogatja a jótékonysági találkozó

A rendezvényhez első alkalommal egy tuning részleg, a stanceBereny is csatlakozik. A hagyományoknak megfelelően a találkozó ebben az évben is jótékonysági célokat szolgál, a jászberényi Szent István Körúti EGYMI iskola diákjait támogatják a résztvevők – közölték a Facebookon. A rendezvény bevételét az autizmussal, down szindrómával és más súlyos szellemi és testi fogyatékossággal élő fiatalok támogatására fordítják. Hat kategóriában hirdettek autó szépségversenyt, melynek nevezési díja felajánlásként kétezer forint. Az első találkozó adományaiból az intézmény egy óvodai csoport fejlesztési játékait és berendezési tárgyait vásárolta meg. A második és harmadik évben egy-egy okos tábla beszerzése volt a cél, ami sikeresen megvalósult.