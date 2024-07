– Nem volt térerő, csak a 2000 méteres hegyek. Elfogyott az aszfalt, sík erdő vett körül, én mégis mentem előre. Ott volt a gond, hogy emberrel órák óta nem találkoztam, tudtam, hogy rossz helyen vagyok, kiértem egy tisztásra. Ott volt egy kis térerő, láttam, hogy merre kell menni. Igen ám, de a tisztásra kiért egy medve is. Sosem láttam még ilyen közelről. Szerencsére mindketten az ellenkező irányba kezdtünk el haladni. Újabb tisztásra értem. Az utat, amin haladnom kellett volna, egy patak foglalta el, bele is estem, de szerencsére komolyabb bajom nem történt, a biciklim is rendben volt – tekintett vissza a fordulatokkal teli, izgalmas pillanatokra.

Egy elhagyatott étteremnél egy takarító hölgy segítségét kérte, aki útbaigazította. Az adrenalin oly’ annyira dolgozott benne, hogy elhatározta, hajnalig teker. A terv az volt, hogy a magyar határig szeretne eljutni, de jöttek a viharok. Végül egy kis falu főterén, egy szökőkút mellett húzta meg magát éjszakára és csak a következő nap érte el Rédicset. Bement Lentibe, ahonnan már csak 75 kilométerre van Keszthely. Újabb lankák, hegyek álltak az útjába, akkor úgy érezte, hogy vonattal hazajön, mielőtt befejezte volna tervét, de a rokonság megnyugtatta és biztatták, hogy még van esélye eljutni Veszprémig. Aznap Gyenesdiáson szállt meg.

Begyulladt a térde, mégis tovább kerékpározott

– Addigra már be volt gyulladva a térdem, az egyik kétszer akkora volt, mint a másik. Az összes ruhám büdös volt, már egy hete nem aludtam ágyban – sorolta a gondokat.

Egy kiadós alvás viszont segített abban, hogy újabb erőt nyerjen terve befejezéséhez. Mintha mi sem történt volna eltekert Veszprémig, ahol testvére egy tál étellel várta.

– Megkönnyebbültem, hogy vége lett, de néhány perccel később már üresnek éreztem magam. Már vége? Csak ennyi volt? Olyan gyorsan eltelt, pedig nagyon sokat szenvedtem. Csak ültem és bámultam magam elé. A vonaton hazafele megnézegettem a képeket, videókat és arra gondoltam, mi lesz a következő – tette hozzá a fiatalember, aki idén már nem menne külföldre, ám jövőre a Garda-tavat célozza meg, esetleg Milánót is meglátogatná.