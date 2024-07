Mintegy 500 millió forintot nyert Mezőtúr 2022-ben a Terület-és Településfejlesztési Operatív Plusz Program "Élhető Mezőtúr" című alpályázatán. Ennek részeként újul meg a Puskin úti kerékpárút is, a munkálatok már javában zajlanak.

A tervezett ütemben halad a kerékpárút felújítása, az önkormányzat folyamatosan egyeztet a kivitelező céggel

Fontos a kerékpárút felújítása a városban, ahol sokan közlekednek biciklivel



– Városunkban magas a napi szinten kerékpárral közlekedők száma, ezért kiemelt célunk volt, hogy a leromlott állapotú Puskin úti kerékpárút megújulhasson. Az ehhez kapcsolódó munkálatok május végén kezdődtek el. Terveink szerint július utolsó hetében megkezdődik az első, nagyobb szakasz aszfaltozása a Vásár és az Alkotmány utcában, majd fokozatosan haladva a kerékpárút további részei is megújulnak – tájékoztatott Szűcs Dániel, a város polgármestere.

A csapadékvíz-elvezető hálózat és egy utca is megújul a pályázatból

Mint elmondta, a pályázat fontos rész volt a csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója is, mely a kerékpárút építésével párhuzamosan zajlik. Emellett a Puskin és a Kossuth Lajos utcai kerékpárutak összeköttetését a Székes utcán keresztül alakítják majd ki, emiatt a forgalmas utat is felújítják. Jelenleg a szegélyezés zajlik, később bizonyos szakaszokon az útalapot is megerősítik.

