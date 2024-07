Idén is számos színes virágot, mint például 1000 tő muskátlit, lobéliát, pampafüvet, kálát, 2000 tő primulát és portulát, 6000 tő petúniát és tátikát, továbbá 60.000 tő lobéliát nevelnek.

Folyamatosan szedik a paprikát az ügyeskezű munkások

Fotó: Mészáros János

A virágzó növények mellett több ezer tő zöldségpalántát is gondozunk, amelyek idővel eladásra, valamint a közintézményekbe kerülnek.

A paprikát már folyamatosan szedik a dolgozók és a paradicsom is nagyon szépen fejlődik. Vannak más zöldségfélék is a fóliák alatt és a szabadföldön is, ezek is a városi intézményekbe és eladásra mennek majd.