A Csányi Alapítvány a Jász-Stones lego-robot programozással és a VUK innovációval foglalkozó csapataival június utolsó napján indult el egy nemzetközi lego-robotika versenyre Sydne-be. A csapat már az utazás során nehéz próbatételeken ment keresztül - derült ki az alapítvány honlapján közölt beszámolóból.

Innovációban első helyezést ért el a Csányi Alapítvány csapata egy lego-robotika versenyen Ausztráliában.

Forrás: Csányi Alapítvány honlapja

Hónapokon át készültek a lego-robotika futamokra a fiatalok

Nyárból a télbe, kontinenseken keresztül repültek és nyolc órás időeltolódással próbáltak felkészülni a versenyre, ahol nemcsak a tudásukat, hanem a magyar kultúrát és hagyományokat, valamint a Csányi Alapítványt is bemutatták. A lego-robotika verseny első napján felállították a saját pavilonjukat, ahol a Jász-Stones csapat útját ismerhették meg az érdeklődők a döntőig vezető úton. A nap fényfontjaként egy több száz fős kultúresten mutatták be Magyarországot, a magyar kultúrát és az alapítványt.

Másnap Lego-robotika futamokkal folytatódott a bajnokság, amire már szeptember óta készültek. Eközben a VUK innovációt is megismerhették a Jász-Stones csapat pavilonjának látogatói, köztük például B. Nagy Péter László, a Magyarországi Külgazdasági és Konzuli Iroda vezetője és munkatársai.

Innováció kategóriában brillírozott a Jász-Stones csapata

Harmadnapon bemutatták a VUK innovációt, ami a Vakok Univerzális Kommunikációjának rövidítése, valamint a Lego robot implementációt is ezen a fórumon prezentálták. Mindezt három különböző angol nyelvű előadással ismertették és a végén a zsűri kérdéseire is válaszoltak – tudtuk meg a tehetséggondozással foglalkozó szervezet közleményéből.

Az utolsó napon az ausztrál Vegemight csapatával közös robot feladatokat oldottak meg a pályán. Ez önálló versenyszámnak minősült. A gyerekek magabiztosan helytállnak a nemzetközi mezőnyben, japán, ausztrál, észt, brazil, német barátságok szövődtek. Az eredményhirdetésen a zsűri több kategóriában jutalmazta a résztvevőket,

a Jász-Stones az Innováció kategóriában első helyezést ért el, ami órási eredmény az 53 csapatos nemzetközi mezőnyben.

Egy kis városnézésre is volt idő Sydne-ben. A fiatalok rengeteg új élménnyel gazdagodtak.

Forrás: Csányi Alapítvány honlapja

Ausztrália különleges állat- és növényvilágát fedezték fel a Taronga Állatkertben

A csapat tagjai élményeiket is megosztották: rengeteg új tapasztalatot szereztek, betekintést nyertek mások innovációjába és emellett különböző nemzetek kultúráit, szokásait is megismerhették. Kipihenve az utazás fáradalmait a verseny előtt természetesen egy kis városnézésre is jutott idő. A fiatalok megtekintették Sydney néhány jelentősebb nevezetességét.