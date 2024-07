Augusztus 3-án rendezik meg Kétpón a Levendula Fesztivált, melynek keretében szeretnének egy helytörténeti kiállítást szervezni. Ehhez a rendhagyó, időutazásra hívó programhoz várnak olyan tárgyakat, ereklyéket, melyek Kétpóhoz kötődnek. „Ha a régiségekhez egy anekdotát is fűznek, azt külön örömmel fogadjuk, hiszen személyes történetekkel tudjuk igazán közel hozni a fiatalokhoz a múltat”, hívták fel a figyelmet a szervezők. A régi tárgyakat július 15-éig várják a polgármesteri hivatalban.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Nem csak régiségeket fogadnak. Azok jelentkezését is várják, akik szeretnének bemutatkozni kézműves termékeikkel a nagyközönség előtt. Ezeket a dolgokat is tárlatba rendezik, s úgy mutatják majd be.