A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. a párakapuk beüzemelése mellett különböző intézkedésekkel és figyelemfelhívással is igyekszik enyhíteni a hőség okozta kellemetlenségeken.

Hőségriadó ideje alatt locsolókocsik hűtik a város főbb útvonalait

Fotó: Nagy Balázs

– A városi ivókutak is üzemelnek a vasútállomás előtti parkban, a Hild téren, a Tisza parki játszótérnél, a tiszaligeti játszótérnél kettő is, a tiszaligeti Vízilabda Arénánál, a Csokonai úti belső játszótérnél, a Gerle és a Moha úti játszótérnél, a Mátyás király úti játszótérnél, a Lovas István és a Botár Imre úti játszótérnél, a Móra parkban, a Várkonyi téren, a Kossuth téren, az Ormos Imre parkban pedig kettő is – sorolta Molnár Lajos sajtószóvivő.

Mint elmondta, Szolnok és a társaság illetékességi területéhez tartozó agglomerációban a közterületeken dolgozó munkatársaik számára, a törvényi kötelezettség előírásait betartva a hőségriasztási napok alatt megfelelő mennyiségű védőitalt és többszöri szüneteltetéssel pihenőidőt is biztosítanak.

A sajtószóvivő arról is beszámolt, hogy noha a lakosság bizonyára nem kifejezetten örül a társaság frissen bevezetett óvintézkedésének, azonban munkatársaik védelmét szolgálja, hogy a július 12-ig tartó harmadfokú hőségriasztás napjai alatt egy órával korábban, reggel 6 órától kezdik meg a város kijelölt területein a fűkaszálási munkálatokat. Hozzátette, a városüzemeltetés intézkedései mellett az NHSZ Szolnok cégcsoport locsolójárművei vízfecskendezéssel hűtik a város főbb útvonalait.