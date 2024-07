Krupincza Merse Mórt nagyon várták szülei. Annyira, amennyire csak egy új jövevényt lehet, és tavaly november óta ő is az abonyiak népes családjába tartozik. Merse baba számára viszont nehezebb út rendeltetett, mint másoknak. A kisfiú még az anyukája hasában volt, amikor az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy több genetikai problémával jön majd világra.

Egyszerre több genetikai problémával született az abonyi Krupincza Merse baba

Fotó: Facebook

Több genetikai problémával született Merse baba

Mersének az egyik veséje nem működik, gyomor- és végbélelzáródással született, és a szívével is több, összetett probléma van. Emiatt születése után rögtön meg kellett műteni, így azóta legalább tud táplálkozni, és sztómazsákot is kapott – utóbbi kapcsán vár még rá egy nagy műtét, mellyel az alsó elzáródást is helyrehozzák.

Csakhogy – mint a Merse történetéről beszámoló Abony Sajtó írta – kiderült, hogy szívproblémája a várakozásoknál nagyobb és sürgetőbb. Szívét a múlt héten, Budapesten megműtötték, a nyolc hónapos fiúcskát jelenleg is intenzív osztályon ápolják.

Miközben Merse baba derekasan küzd, szülei nap mint nap igyekeznek megtenni mindent felépüléséért. Édesanyja a műtétet követően már beköltözhetett mellé a kórházba, apukája pedig szinte állandóan úton van, naponta jár hozzájuk a fővárosba.

„Nem lehet elképzelni, min megyünk keresztül”

– Nem lehet elképzelni, min megyünk keresztül. Annyira szürreális az egész – mondta el hírportálunknak Tamás, Merse apukája. Mint mondta, több intenzív osztályon is jártak már fiukkal, de ezt megélni egész más, mint amiket filmekben látni.

– Nem tudjuk, mi vár ránk holnap, és ez hatalmas stressz. Van, hogy a párommal csak csöndben ülünk egymás mellett, de tudjuk, mire gondol a másik. Nagyon magányos dolog ez.

Gyógyszerelvonási tünetekkel is meg kell küzdenie

Mint Tamás mondta, Mersének volt egy lyuk a szívén, a műtétet viszont kétszer is elhalasztották. De Tamás szerint nem könnyű látniuk gyermekükön a gyógyszerelvonás tüneteit sem, mivel Merse szervezetét eddig a gyógyszeres kezelés működtette.

Eközben a család anyagi tartalékait felemésztette az útiköltség. Ha minden jól megy, hamarosan elkezdődik Merse rehabilitációs kezelése, ám hogy ez mivel jár majd, azt Tamásék egyelőre szintén nem tudják.