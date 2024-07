A csöppségről már az anyaméhben kiderült, hogy több egészségügyi problémával fog megszületni. Ezek közül néhányat a világra jöttét követően azonnal orvosoltak, de maradtak még csaták. Legutóbb egy szívműtéten esett át, amely jól sikerült, Merse baba otthon lábadozik és erősödik.

A mosolygós Merse baba sikeresen túl van a szívműtéten, most az a cél, hogy gyarapodjon, erősödjön, fejlődjön.

Fotó: Facebook.com / Abony város hivatalos oldala

Merse baba édesapja a jövőbeli feladatokról is beszámolt

– Egy hete itthon vagyunk már, holnap lesz az első kontrollvizsgálat – kezdte Krupincza Tamás, Merse édesapja. Hozzátette, ezt követően aktív rehabilitáció vár a kicsire, a fókuszt a mozgásfejlesztésre helyezik.

– A szíve miatt alapból lassabban fejlődött a mozgása, hamar elfáradt. Amit eddig felépítettünk, azon ismét dolgozunk kell, hiszen a műtétet követően három hétig feküdt, bár voltak gyógytornák, de sok mindent kell behoznunk – fogalmazott az édesapa.

Krupincza Tamás elmondta, a kontroll után segítenek nekik a környéken mozgásfejlesztő szakembert keresni, aki alkalmazkodni tud Merse igényeihez, amelyek egyebek mellett a sztóma miatt sajátosabbak.

Az embert próbáló időkben Merse mosolya ad erőt a családnak

Az édesapa elárulta, leginkább a műtét körüli másfél, két hét volt nagyon nehéz számukra.

Erre nem lehet felkészülni érzelmileg...

– fogalmazott. Az operációt követő napokban, hetekben azonban némiképp csökkenni kezdett a nyomás a szülőkön.

– Ahogy napról napra láttuk, hogy jobban van, hogy egy szinttel lentebb és lentebb került a kórházban, az mindig jel volt: mindjárt indulhatunk haza – mondta Krupincza Tamás.

Az első három nap otthon azért nehézre sikeredett, a klímás kórházból a kánikulába érkezni, ez eléggé megviselte a csöppséget.

– Most már sokkal jobb a kedve, ez nekünk is sokat segít. Mosolyog. Már a kórházban is ezt tette, pedig mi aggódtunk, hogy vajon fog-e még mosolyogni… – osztotta meg az édesapa.

– A gyerekek hatalmas küzdők. Az ember belegondol, hogy mi felnőttek hetekig nyomjuk az ágyat az influenzával, szinte szenvedünk.

Ő meg egy héttel a szívműtéte után már mosolygott! Ez rengeteg erőt ad nekünk

– fogalmazott Krupincza Tamás.